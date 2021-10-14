Тысячи украинских националистов вышли на марш в центре Киева

Несколько тысяч националистов вышли на марш в Киеве в честь Дня защитника Украины

Несколько тысяч сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) вышли на демонстрацию в центре Киева в честь Дня защитника и защитниц Украины. Видеозапись с места сбора радикалов в парке имени Тараса Шевченко публикует Telegram-канал «Политика Страны»

Националисты планируют пройти маршем по улицам украинской столицы до Майдана Независимости. Как отмечают корреспонденты портала, участники акции поют песню «Батько наш Бандера», которую ранее школьники использовали для флешмоба в TikTok.

«Собирается разносторонняя публика. От людей в форме Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») до ряженых запорожских казаков», — говорится в сообщении канала. Журналисты отмечают, что многие националисты несут в руках плакаты на русском языке, в частности: «Бандера герой — Сталин отстой», «Мельник — герой, Жуков отстой».

К месту проведения акции стянуты усиленные отряды полиции. Сообщений о провокациях в адрес силовиков, сотрудников прессы и обычных горожан пока не поступало.

Ранее стало известно, что депутаты Львовского областного совета провозгласили 2022-й годом коллаборационистов УПА. Эта дата приурочена к 80-летию основания первых боевых отрядов движения, сотрудничавших с Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны.