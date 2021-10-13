Нуланд оценила переговоры с Козаком по Украине и минским соглашениям

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд оценила переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрией Козаком по Украине и минским соглашениям и сочла их конструктивными. Ее слова привел в Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — заявила замгоссекретаря.

Нуланд также высоко оценила откровенный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым и подчеркнула, что США привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Заместитель госсекретаря США прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

Также Нуланд подтвердила заявленную в Женеве позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования. Об этом заявил проводивший с ней переговоры в Москве замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

