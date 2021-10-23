Экс-депутат Рады назвал украинцев газовыми заложниками Киева

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24» назвал украинцев газовыми заложниками Киева. По его словам, страна в любом случае будет платить деньги «Газпрому», а разницу за реверс через Словакию и Венгрию доберет из кармана граждан, передает РИА Новости.

Бывший парламентарий обвинил власти в недальновидной газовой политике. Он констатировал, что в хранилищах наблюдается серьезный дефицит топлива, около четырех миллиардов кубически метров, а политическая элита в это время бездействует.

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«Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у "Газпрома". Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?», — возмутился Мураев.

Он заключил, что президента Украины Владимир Зеленский и его соратники не ощутят на себе высоких цен на газ, в то время как у них в заложниках находится вся страна.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) пообещал экономике страны падение, в том числе из-за роста цены на газ. Регулятор пересмотрел прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1 процента с 3,8 процента и в 2022 году — до 3,8 процента с 4 процентов.

Сами же жители Украины стали жаловаться на низкое качество газа, которое поступает в жилые дома. По их словам, топливо стало хуже греть. Среди возможных причин называется уменьшение калорийности (теплотворной способности) газа.

