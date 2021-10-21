Экономике Украины пообещали падение из-за газа

Национальный банк Украины (НБУ) пообещал экономике страны падение, в том числе из-за роста цены на газ. Регулятор пересмотрел прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1 процента с 3,8 процента и в 2022 году — до 3,8 процента с 4 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

«Влияние пандемии оказалось длительным и существенным. Это вместе с последствиями резкого повышения цен на газ стало причиной, в частности, более слабых результатов экономики Украины в первом полугодии», — отмечается в сообщении НБУ. Регулятор также заявил, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и последствия логистических проблем в мире ограничат выпуск украинской промышленности и уменьшат темпы восстановления экономики в 2022 году.

Нацбанк Украины надеется, что будущего падения экономики страны удастся избежать за счет восстановления мировой экономики и роста спроса на внутреннем рынке. Регулятор также прогнозирует сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров и высокого темпа вакцинации населения, что позволит избежать локдаунов.

В 2020 году украинская экономика упала на четыре процента. При этом Федерация работодателей Украины попросила власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию. В федерации заявили, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, который, в свою очередь, привел к тому, что цена на газ для украинских предприятий стала в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов. Эксперты предупредили, что в итоге это приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики.

