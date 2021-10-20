В Совфеде оценили риски масштабного газового кризиса на Украине

Неразумные действия по выстраиванию диалога с Россией экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера Владимира Зеленского привели к тому, что в стране разразился масштабный газовый кризис, на фоне которого цены на энергоносители для предпринимателей выросли в несколько раз, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков. Он добавил, что для преодоления своих внутренних проблем Киеву необходимо наладить контакт с Москвой.

Национальная Федерация работодателей Украины просит власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. «Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в заявлении.

Наследие неразумных правителей

Цеков отметил, что, раз подобное заявление сделано Федерацией работодателей, есть основания предполагать, что оно соответствует действительности, поскольку члены организацией должны лучше других понимать внутриэкономическую ситуацию в стране.

«Может, конечно, они немного и преувеличивают. Возможно, цены для них выросли не в четыре-пять раз, а в три-четыре, — предположил сенатор. — Тем не менее то, что ситуация в вопросах обеспечения энергоресурсами сложная, — очевидно. Об этом свидетельствуют и другие заявления, которые делают местные политики. Все это предсказывает Украине тяжелейшую ситуацию, связанную с энергетическим кризисом. Страна отказалась от российского и белорусского электричества, отказалась от прямых поставок газа, закупая его через Евросоюз. Так что, естественно, рост цен ударил по ней особенно больно».

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Сенатор уверен: до текущего экономического состояния страну довело прежнее руководство в лице Петра Порошенко, и достойного продолжателя его традиции Владимира Зеленского, только продолжающего усугублять и без того критичное положение страны. Единственным возможным выходом из этого хаоса Цеков считает выстраивание диалога Украины с Россией.

«Дружба с Россией помогла бы Украине решить очень многие вопросы, не только в сфере энергоресурсов, но и связанные с внутригосударственным строительством, социальными вопросами. В диалоге Украина имеет шанс [стать] нормальным, развитым государством. И, кстати, это понимают уже даже в Евросоюзе — без дружбы с Россией сегодня никто не может обойтись, и отношения даже с европейцами постепенно выстраиваются. Будет жаль, если Украина пойдет нам навстречу в последнюю очередь», — заключил Цеков.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания в Раде заявила о том, что на Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса.