На Украине рассказали о запасах угля всего на «одну-две недели»

Запасов угля на тепловых электростанциях (ТЭС) государственной компании «Центрэнерго» Украины хватит не более чем на одну-две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

На складах Змиевской ТЭС осталось 9,4 тысячи тонн газового угля, этого хватит всего на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС — 16,7 тысячи тонн угля, на шесть дней работы станции, рассказали в ведомстве. На складах Трипольской ТЭС, по данным министерства, есть 29,8 тысячи тонн угля. Этот объем рассчитан максимум на 14 дней работы станции.

Недостаточные запасы топлива и на складах ТЭС энергохолдинга ДТЭК. На Приднепровской и Ладыжинской ТЭС его хватит на 21 день работы, а на Бурштынской — на шесть дней. Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и новые поставки.

Ранее сообщалось, что Украина получит две партии угля из США, общий объем составит 150 тысяч тонн. Первая партия топлива ожидается в декабре этого года, вторая — в январе 2022-го. Это уже второй угольный контракт между США и Украиной. Первый был подписан ранее в августе на поставку 75 тысяч тонн угля.

Киев также закупает уголь в Польше и Казахстане. В рамках первого контракта с августа 2021-го по январь 2022 года украинская сторона должна получить 320 тысяч тонн польского угля. Кроме того, в первом полугодии Украина нарастила импорт российского угля на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн.