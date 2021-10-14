Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком из-за угля в Донбассе

Государственные закупки угля на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были необходимы для «спасения шахтеров от голода» и борьбы с Россией. Об этом рассказал бывший президент Украины Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».
Заявление политика стало ответом на слова Генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой о причастности бывшей администрации президента Украины к теневым закупкам энергоносителей с «оккупированных территорий» в Донбассе в сговоре с Медведчуком. Порошенко вместе со своей командой пришел к офису государственного обвинителя и потребовал ее опровергнуть эту информацию.
По его словам, вопрос о приобретении угля на востоке страны был решен в конце 2014–начале 2015 года при участии Совета национальной безопасности и обороны и правительства страны. Руководству государства, как отметил экс-президент, необходимо было достать ресурсы на отопительный сезон «в любом месте».
«В том числе взять уголь на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники», — сказал Порошенко.
При этом он подчеркнул, что нынешнее руководство страны продолжает опосредованные закупки энергоносителей из России, в том числе за счет государственных средств. «Почему за последние 2,5 года на 3,1 миллиарда долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора?» — добавил бывший глава государства.
Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».
«Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — утверждают в Генпрокуратуре страны.