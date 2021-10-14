Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком из-за угля в Донбассе

Порошенко: закупки угля в Донбассе в 2015 году были необходимы для спасения шахтеров

Государственные закупки угля на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были необходимы для «спасения шахтеров от голода» и борьбы с Россией. Об этом рассказал бывший президент Украины Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Заявление политика стало ответом на слова Генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой о причастности бывшей администрации президента Украины к теневым закупкам энергоносителей с «оккупированных территорий» в Донбассе в сговоре с Медведчуком. Порошенко вместе со своей командой пришел к офису государственного обвинителя и потребовал ее опровергнуть эту информацию.

По его словам, вопрос о приобретении угля на востоке страны был решен в конце 2014–начале 2015 года при участии Совета национальной безопасности и обороны и правительства страны. Руководству государства, как отметил экс-президент, необходимо было достать ресурсы на отопительный сезон «в любом месте».

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?

«В том числе взять уголь на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники», — сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что нынешнее руководство страны продолжает опосредованные закупки энергоносителей из России, в том числе за счет государственных средств. «Почему за последние 2,5 года на 3,1 миллиарда долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора?» — добавил бывший глава государства.

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».

«Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — утверждают в Генпрокуратуре страны.