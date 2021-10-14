Украинским властям предрекли необходимость «ползти на коленях в Москву» за углем

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек властям Киева необходимость «ползти на коленях в Москву» из-за нехватки угля для электростанций. Об этом он написал в Facebook.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявления госкомпании «Центрэнерго» о том, что у них осталось ресурсов лишь на несколько дней работы. Он отметил, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов «в пафосных терминах» рассказывает о том, как Виктор Медведчук подвесил Украину на «крючок зависимости от России», договариваясь о поставках угля из Донбасса на украинские тепловые электростанции.

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«Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — заключил Волошин.

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

Сам глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул, что новое дело о поставках угля с территорий республик Донбасса было сфабриковано украинскими властями, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского.

