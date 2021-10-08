Медведчуку предъявили новое обвинение в госизмене

Главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения по статьям о совершении государственной измены и содействию терроризму. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

По ее словам, обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

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По версии следствия, в то время Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Россия стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить усиления энергетической независимости Украины.

«Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — рассказала Венедиктова.

Впоследствии были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины, которые в общей сложности потратили 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов).

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.