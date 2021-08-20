На Украине завершилось расследование дел Медведчука и Козака

На Украине стало известно о завершении расследования уголовных дел против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его коллеги Тараса Козака. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в официальном Telegram-канале ведомства.

По ее словам, подготовка следствия «по резонансному делу» о подозрении парламентариев в госизмене и «разграблении национальных ценностей» закончилась. В скором времени защита ознакомится с материалами. После этого начнется подготовка к судебному заседанию.

Медведчук и Козак будут проходить по общему делу по отдельности — их разделили, так как последний сейчас находится в розыске.

В заключение Венедиктова заявила: «Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой». При этом она добавила, что обвинительная сторона «уверена в своей позиции» и прокуроры, а также следователи позже представят свою версию «в европейском соревновательном процессе».

В мае Венедиктова раскрыла подробности обвинений касательно парламентариев. Позже стало известно, что Медведчука поместили под домашний арест. Он своей вины не признает. В начале июля ОПЗЖ также обвинила Службу безопасности Украины в фальсификации экспертиз по этому делу.