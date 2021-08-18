Соратника Медведчука решили объявить в международный розыск

Офис генерального прокурора Украины решил добиться того, чтобы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак был объявлен в международный розыск. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Українських Новин».

«В настоящее время принимаются меры по объявлению подозреваемого в международный розыск», — говорится в документе. Досудебное расследование в отношении Козака продолжается.

11 мая главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку сообщили, что они подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что речь идет о трех эпизодах противоправной деятельности.

Позже выяснилось, что Медведчук обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Он был отправлен под домашний арест, а Козак объявлен в розыск. Сам Медведчук утверждал, что его коллега лечится в Белоруссии.

Кроме того, Медведчук заявлял, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского.