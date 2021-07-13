Суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене депутата из партии Медведчука

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Тараса Козака, депутата Верховной Рады из партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Движимое и недвижимое имущество арестовано по ходатайству офиса генпрокурора.

11 мая Медведчуку и Козаку сообщили, что они подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что речь идет о трех эпизодах противоправной деятельности.

Позже выяснилось, что Медведчук обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Он находится под домашним арестом. Козак объявлен в розыск. Медведчук утверждал, что он проходит лечение в Белоруссии.

Виктор Медведчук заявлял, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского.