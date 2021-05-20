СБУ объявила в розыск подозреваемого в госизмене депутата из партии Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тараса Козака — подозреваемого в госизмене депутата из партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом 20 мая сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора, передает Vesti.ua.

Суд разрешил задержать Козака. Депутата Верховной Рады подозревают в пособничестве в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

«Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен», — рассказали в пресс-службе.

Украинские силовики сообщили о подозрениях в адрес Медведчука и Козака 11 мая. Главе политсовета ОПЗЖ Медведчуку вменяются госизмена и нарушение законов и обычаев войны. Он помещен под домашний арест. Козак находится на лечении в Белоруссии.