Соратник Медведчука рассказал о рассмотрении его иска в ЕСПЧ

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин рассказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску главы политсовета партии Виктора Медведчука к Украине. Об этом соратник Медведчука написал в своем Telegram-канале.

Кузьмин опубликовал документ от ЕСПЧ и заявил, что иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

«Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента», — отметил депутат.

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело является политически мотивированным, а власти нарушают его право на справедливый суд и личную неприкосновенность.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Виктор Медведчук и еще один депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В итоге Медведчука обвинили в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. Его отправили под домашний арест. Козак объявлен в розыск.