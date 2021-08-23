Медведчук предрек Украине потерю суверенитета

Подход к управлению страной президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко ведет Украину к потере суверенитета и заключению в политическую резервацию. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал в статье, опубликованной на сайте политической силы.
Он назвал стратегической ошибкой и деградацией попытку власти «сжать многонациональное государство до одного этноса или племени» и предрек Украине разрушение в том случае, если Киев продолжит политику украинизации.
По его мнению, нынешнее политическое руководство республики не способно построить правовое, социально справедливое и экономически прагматичное государство, которое сможет получать выгоду на мировых рынках, в том числе на российском. «Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки», — отметил политик.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень приравнял угрозу украинскому языку к угрозе национальной безопасности республики. Противников украинизации он попросил сформулировать свои претензии «перед отправкой в другие страны».