Медведчуку предъявят новые обвинения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, находящемуся под домашним арестом, повестку на 11 октября для того, чтобы предъявить новые обвинения. Об этом сообщил его соратник Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

По его словам, оппозиционному политику хотели вручить письменное уведомление о том, что он подозревается в совершении государственной измены и содействии терроризму, однако его адвокаты не позволили это сделать.

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Потому, добавил депутат Верховной Рады, сотрудникам ГБР пришлось ограничиться вручением повестки. «Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат-таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен», — написал Кузьмин.

Парламентарий добавил, что появление нового дела против политика связано со стремлением украинских властей отвлечь внимание общественности от скандала с офшорами президента Владимира Зеленского, которые раскрыты в «досье Пандоры».

2 сентября Печерский суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука до 31 октября. Ему запрещено покидать место жительства за исключением необходимости получения медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.