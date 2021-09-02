Суд Киева продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест

Печерский суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука до 31 октября. Судебное заседание транслировалось на портале «Судебная власть Украины».

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В ходе заседания обвинение просило продлить арест до 7 ноября включительно. Также прокурор просила продлить возложенные на Медведчука обязательства, а именно сдать паспорта, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и суда и носить электронный браслет.

После заседания его соратник по фракции Ренат Кузьмин заявил, что «судебный процесс носит вовсе не юридический, а политический характер», и что для продления меры пресечения не было каких-либо законных оснований. Однопартийцы Медведчука встретили решение криками «Позор».

20 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении расследования уголовных дел против Медведчука и его коллеги Тараса Козака. По ее словам, подготовка следствия «по резонансному делу» о подозрении парламентариев в государственной измене и «разграблении национальных ценностей» закончилась.

В июле судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора Украины о продлении домашнего ареста Медведчука. Политику запрещено покидать место жительства за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.