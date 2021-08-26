Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск против Украины

Медведчук подал иск на Украину в ЕСПЧ за грубые нарушения его прав на личную свободу

Находящийся под домашним арестом глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает его соратник, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

По его словам, в этот раз политик решил подать жалобу в связи с грубым нарушением права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу со стороны украинских властей.

Парламентарий указал на то, что первый иск Медведчука уже принят к производству Европейским судом и в ближайшее время будет рассмотрен в приоритетном порядке. «Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты», — отметил Кузьмин.

20 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении расследования уголовных дел против Медведчука и его коллеги Тараса Козака. По ее словам, подготовка следствия «по резонансному делу» о подозрении парламентариев в государственной измене и «разграблении национальных ценностей» закончилась.

В начале августа Кузьмин сообщил, что ЕСПЧ открыл производство по первому иску Медведчука на незаконные действия украинской власти, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела.

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело является политически мотивированным, а власти нарушают его право на справедливый суд и личную неприкосновенность.