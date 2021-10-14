На Украине призвали готовиться просить электроэнергию у Белоруссии

Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко в эфире телеканала «НАШ» призвал готовиться к тому, что Украине вскоре придется просить электроэнергию у Белоруссии.

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«Министр уверял неделю назад, что нам не надо будет в Беларусь обращаться. Вместо этого специалисты, с которыми я общаюсь, анализируют наличие угля, оно рекордно минимальное сегодня на складах, и то, что не будет хватать электроэнергии, говорят на 99%», — отметил нардеп.

По словам политика, чтобы предотвратить отключения, необходимо будет вводить графики и ограничения. Он предположил, что Киеву придется начать «тяжелые» переговоры о поставках электроэнергии с Минском в январе.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Москва готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем. Он добавил, что если соседняя страна столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или по другим причинам, то в России готовы помочь Украине — все будет зависеть от коммерческих условий.