Депутат Рады заявил о бедности Украины

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов. По его мнению, чтобы вернуть людей, необходимо изменить стратегический курс развития страны, отмечается в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

«Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, и над этим надо работать», — призвал Бойко.

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Депутат подчеркнул, что в 2018-2020 годах уехавшие на заработки граждане переводили на Украину около 11,6 миллиарда долларов в год. Прямые иностранные инвестиции в это время достигли 3,2 миллиарда долларов. По мнению Бойко, экспорт сырья и трудовых ресурсов свидетельствует о бедности Украины.

Согласно данным экспертов, с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Бойко подчеркнул, что большинство остающихся специалистов в стране находятся в пенсионном и предпенсионном возрасте. Если не принять экстренные меры, то граждан страны будет некому лечить, считает депутат.

«Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают», — заключил Бойко.

Ранее Бойко заявил, что рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для граждан Украины. Он обвинил команду президента страны Владимира Зеленского в том, что она «живет в какой-то параллельной реальности».