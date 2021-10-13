В правительстве России оценили энергетические планы Украины

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем. Такую оценку планам Киева по выходу из синхронной зоны дал глава Минэнерго Николай Шульгинов, пишет РИА Новости.

«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», — сказал министр.

Шульгинов добавил, что если соседняя страна столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или по другим причинам, то в России готовы помочь Украине — все будет зависеть от коммерческих условий.

К 2023 году Киев планирует отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и получать поставки из Европы. В конце сентября был продлен действующий запрет на импорт электроэнергии, решение приняла Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.