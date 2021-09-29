Контракт Венгрии и России поставил под угрозу газовую систему Украины

Контракт на поставку российского газа в Венгрию поставил под угрозу газовую систему Украины, заявила компания Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС), выдержки из сообщения которой приводит РИА Новости.

В сообщении говорится, что Венгрия является поставщиком подавляющей части газа, закупаемого Украиной в Европе. «С начала 2021 года транзит газа в направлении Венгрии составил 6,9 миллиарда кубометров, что составляет 21,2 процента от общего объема транзита через территорию Украины, импорт — 2,1 миллиарда кубометров, что составляет 90 процента от общего объема импорта на Украину за текущий 2021 год», — отметили в ОГТС.

Также утверждается, что импорт газа из Венгрии наиболее привлекателен с экономической точки зрения и выгоден обеим сторонам. Также ОГТС уверен, что снижение объемов транзита в сторону Венгрии усложнит импорт газа на Украину. Кроме того, снижение транзита газа через территорию Украины затруднит хранение газа в украинских подземных хранилищах для венгерских компаний.

Россия и Венгрия 28 сентября подписали контракт на поставку газа в обход территории Украины. В течение ближайших 15 лет планируется поставить 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и один миллиард через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября.