Еврокомиссия высказалась о газовом контракте России и Венгрии

Власти Венгрии должны оценить влияние газового контракта с Россией на энергобезопасность и показать Еврокомиссии (ЕК) выводы, заявил РИА Новости представитель ведомства.

ЕК может запросить контракт для изучения, если будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению региона или Евросоюзу в целом, отметил собеседник агентства.

«Контракт между "Газпромом" и MVM составляет более 28 процентов годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии. Он обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев», — пояснил представитель ЕК.

Долгосрочные контракты должны согласовываться с климатическими амбициями ЕС и его обязательством снизить выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году, добавил источник.

Контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно Венгрия заключила с «Газпромом» 27 сентября. Топливо пойдет в обход Украины. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею того, что страна использует газ как оружие. Другие государства, в том числе Украина, не имеют права вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений, отметил он.

МИД Украины ранее заявил, что разочарован долгосрочным соглашением Венгрии с «Газпромом» и считает, что он наносит ущерб отношениям Киева и Будапешта. Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, пригрозил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. Украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию с просьбой дать оценку новому контракту.