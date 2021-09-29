Орбан заявил о самостоятельности Венгрии в вопросе покупки газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: мы сами решаем, у кого покупать газ

Венгрия самостоятельно будет решать, у кого ей покупать газ и каким путем его получать. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», — заявил глава венгерского правительства на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем. Отмечается, что ему задали вопрос по поводу реакции Украины на заключение контракта между Будапештом и российской компанией «Газпром».

Контракт между «Газпромом» и Будапештом на поставку газа был заключен 27 сентября. По условиям соглашения, Россия будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года. При этом сделкой оказались недовольны в Киеве.

Украина пообещала обратиться в Европейскую комиссию, чтобы проверить, насколько контракт «Газпрома» с Венгрией соответствует положениям европейского законодательства. При этом в Еврокомиссии заявили, что оценка условий контракта лежит на правительстве в Будапеште.