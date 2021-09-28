Будапешт согласовал контракт по газу с требованиями Еврокомиссии

Постпред РФ при ЕС Чижов: Будапешт согласовал контракт по газу с Европейской комиссией

Венгрия согласовала контракт по газу с Россией с требованиями Европейской комиссии (ЕК). Об этом стало известно со слов постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, высказанных в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметил, что не может знать всех деталей контракта. Однако, по его словам, подписание такого «довольно крупного, серьезного и долгосрочного» соглашения не могло обойтись без согласования с требованиями ЕК. По словам Чижова, соглашение Венгрии на покупку российского газа «продиктовано в том числе соображениями национальной безопасности».

28 сентября в Еврокомиссии сообщили, что задача по оценке контракта лежит на властях Венгрии. Будапешт должен понять, как соглашение с Россией повлияет на энергетическую безопасность страны. При этом ЕК может запросить контракт для изучения, если появятся подозрения, что он повлияет на энергоснабжение региона.

27 сентября российская корпорация «Газпром» подписала долгосрочный контракт с Будапештом на поставку газа. По условиям соглашения, Россия будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года.

Сделкой оказались недовольны в правительстве Украины. В Киеве заявили, что действия венгерских властей вызывают разочарование. Также Украина пообещала обратиться в ЕК для проверки соответствия контракта «Газпрома» с Венгрией положениям европейского законодательства.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела страны. Также 27 сентября посла Украины в Будапеште вызвали в венгерский МИД в связи с заявлениями украинского правительства.

