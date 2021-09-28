В Совфеде назвали самую большую угрозу для Украины

Самая большая угроза для Украины — сама Украина. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова украинского генерала, бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля о более серьезной угрозе для страны, чем газопровод «Северный поток-2». Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Москаль заявил, что для украинской экономики большую угрозу, чем «Северный поток-2», представляет российский газопровод «Турецкий поток». «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там», — объяснил генерал свою точку зрения в эфире телеканала «Украина 24».

Москаль напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока-2". Так у кого мы будем покупать?» — задался он вопросом.

У них что ни поток, то угроза

Джабаров убежден, что Украине следует заняться развитием собственной промышленности, чтобы производить и продавать то, что поднимет их экономику, а не искать опасности, нависающие над их благополучием, на стороне.

«Самая большая угроза для Украины — это сама Украина. Обратите внимание, у них что ни поток, то угроза. "Северный поток" — угроза, "Южный" — угроза, поставки сжиженного газа — угроза. Слушайте, а вы можете что-то сами создать? Передовую отрасль экономики, промышленности например, чтобы самим что-то производить и продавать? Нет, они сами ничего не делают и просто хотят паразитировать. Сидеть на трубе и получать за это деньги. Так не будет», — высказался сенатор.

По его мнению, никакого реального влияния от обращения Киева в Еврокомиссию ждать не следует. «Извините, если каждый раз Украина будет вносить коррективы в любые договорные обязательства европейских стран с Россией, то это просто парализует работу всего Евросоюза и Еврокомиссии. Я думаю, что там культурно, не обижая Украину, скажут: "Мы тут без вас разберемся"», — предположил политик.

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Он напомнил, что Россия исправно выполняет обязательства перед Украиной по прокачке газа через их территорию и так будет до 2024 года. Однако, добавил Джабаров, все может измениться, если Киев не поменяет своего отношения к Москве, а также не устранит все проблемы, связанные с транзитом через страну.

«Если они хотят, чтобы остались какие-то связи и взаимоотношения, тогда давайте менять риторику во взаимоотношениях с Россией. С одной трибуны они называют Россию агрессором и врагом, с другой — требуют, чтобы Россия продолжала прокачку газа именно через их территорию», — подчеркнул Джабаров.

27 сентября «Газпром» подписал долгосрочное соглашение с Венгрией о поставках газа до 2036 года. Годовой объем составит 4,5 миллиарда кубометров. Поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину: 3,5 миллиарда кубометров поступит из Сербии, один миллиард — из Австрии. Корректировка договора возможна через 10 лет. В 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.

В МИД Украины заявили, что их удивило и разочаровало решение Венгрии. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.

Россия по «Турецкому потоку» поставляет газ в Турцию. Газопровод пролегает через Черное море и служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.