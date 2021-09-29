Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украина решила продлить запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Такое решение приняла Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом пишет «Укринформ».

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Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября. Отмечается, что с 26 мая по 23 сентября обращения о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, в комиссию не поступали.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию запретить импорт в страну российского и белорусского электричества. По его словам, существующая практика покупки света противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, объединению с европейской сетью операторов ENTSO-E, и «потенциально угрожает энергетической безопасности».

Ранее депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической области страны из-за поставок по заниженным ценам. Отечественные мощности он счел, в свою очередь, достаточными для обеспечения светом всех жителей страны.

Между тем Китай попросил российскую компанию «Интер РАО» значительно увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с дефицитом.