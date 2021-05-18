Минэнерго Украины попросило запретить импорт российского электричества

Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретить импорт в страну российского и белорусского электричества. Информация об этом появилась на сайте министерства во вторник, 18 мая.

По словам министра, существующая практика покупки света противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, объединению с европейской сетью операторов ENTSO-E, и «потенциально угрожает энергетической безопасности».

«Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое состояние производителей и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической области страны из-за поставок по заниженным ценам. Отечественные мощности он счел, в свою очередь, достаточными для обеспечения светом всех жителей страны.