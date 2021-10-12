Украину обвинили в разрушении отношений с Россией в угоду Западу

Глава ОПЗЖ Медведчук: Киев в угоду Западу не допускает восстановления отношений с Москвой

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обвинил власти Украины в разрушении отношений с Россией в угоду Западу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине», — заявил он.

Политик назвал «преступной ошибкой» Украины отказ от торгово-экономических отношений с Россией. По его мнению, Киев «делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины».

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.