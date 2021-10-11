Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей). Об этом депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook.

Парламентарий выразил возмущение подобной суммой залога и сравнил действующую украинскую власть с «клоунами в цирке».

По его словам, санкции, которые Совет безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее ввел против Медведчука, не позволят оппозиционеру чисто физически внести требуемую сумму залога из-за запрета на любые финансовые операции.

«Спросите кто-нибудь у [президента Украины Владимира] Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям или будет еще что-то более мерзопакостное?» — задался вопросом Кузьмин.

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. В тот же день Кузьмин сообщил, что ГБР решило уведомить оппозиционера о новых обвинениях в совершении госизмены и содействии терроризму.

Виктор Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и хищении государственных ресурсов. В частности, ему вменяют передачу российской разведке информации об украинском секретном военном подразделении, перерегистрацию месторождения в Крыму на российскую фирму, а также нарушение законов и обычаев войны. Медведчук считает уголовное дело против него политическим преследованием.

