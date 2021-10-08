Украинская прокуратура потребует ареста Медведчука

Украинская прокуратура потребует ареста лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которому 8 октября предъявили новые обвинения — в государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Прокуратура будет требовать ареста либо залога на сумму 1 миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей), пояснила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Новые обвинения в адрес Медведчука касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

По версии следствия, Украина хотела закупать уголь в ЮАР, но Россия пыталась помешать этому. При участии Медведчука и высших должностных лиц Украины были созданы искусственные препятствия для поставки угля из Южной Африки. Далее были организованы незаконные схемы поставки угля из Донбасса на украинские госпредприятия, которые потратили 200 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов).

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и хищении государственных ресурсов. Ему, в частности, вменяют передачу российской разведке информации о секретном военном подразделении Украины, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму, нарушение законов и обычаев войны. Сам политик считает свое уголовное дело политическим.