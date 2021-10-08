Порошенко оказался причастен к обвинениям в госизмене Медведчука

Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
К записям оказался причастен и экс-президент Украины Петр Порошенко, фигурирующий в них.
Также в Службе безопасности Украины заявили, что Виктор Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в сговоре с высшим руководством страны».
Ранее 8 октября сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины вручило Виктору Медведчуку, находящемуся под домашним арестом, повестку на 11 октября для того, чтобы предъявить новые обвинения.
Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов.