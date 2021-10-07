Соратники Порошенко призвали Зеленского прекратить «игрища» с тарифами на газ

Украинские власти должны понизить тарифы на газ и горячее водоснабжение перед наступлением холодов. Такое требование выдвинул председатель фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Вадим Сторожук на заседании в Киевском городском совете.

По словам депутата, руководство страны как всегда упустило нужный момент и не смогло договориться о покупке газа по более приемлемым ценам. Соратник Порошенко подчеркнул, что из-за опрометчивых действий офиса президента Украины пострадают бюджетные организации, а также граждане с небольшими доходами.

«С приходом осени мы снова становимся свидетелями политических игрищ Банковой с тарифами (Банковая улица, где расположен офис президента Украины — прим. «Ленты.ру»). Весь непрофессионализм и безответственность Зе-власти мы с вами уже видим в платежках за отопление», — заявил Сторожук и призвал Зеленского прекратить повышать цены на газ.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что отказ Киева от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене говорит о безразличии украинских властей к своему народу. Он также напомнил о том, что в 2019 году глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с российским руководством о поставках газа на Украину по фиксированной цене в 175 долларов.

В этом году цены на газ в Европе показывают рекордный рост. 5 октября биржевая цена на газ в Европе обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров.