Порошенко уснул во время голосования за отставку спикера Верховной Рады

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заснул во время заседания Верховной Рады, посвященного голосованию по вопросу отставки спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает Vesti.ua.

На кадре, опубликованном изданием, видно, как политик сидит в зале парламента с закрытыми глазами и опущенной головой. Как долго бывший украинский лидер просидел в таком положении, неизвестно.

С Порошенко такое случается не впервые. В 2019 году он также заснул на одном из заседаний Верховной Рады. Ролик опубликовал тогда бывший депутат парламента Александр Онищенко. На нем запечатлен бывший украинский лидер, который сидит на заседании с закрытыми глазами. В какой-то момент политик приоткрывает глаза, но затем его веки вновь слипаются. «Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — написал тогда Онищенко.

7 октября за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

После этого депутаты фракции «Слуга народа» выдвинули на пост спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который за пару часов до этого был освобожден Владимиром Зеленским от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте. Своего кандидата выдвинула и партия Порошенко. Голосование состоится в пятницу, 8 октября.