Фракции Верховной Рады выдвинули кандидата на пост спикера

Депутаты фракции «Слуга народа» выдвинули на пост спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который за пару часов до этого был освобожден Владимиром Зеленским от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь партии Зеленского Юлия Палийчук.

На должность первого вице-спикера был выдвинут зампред фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

Материалы по теме Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику? «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

Также своего кандидата на пост спикера парламента выдвинула фракция партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность». Им стала депутат Яна Зинкевич.

Помимо них, на пост спикера внефракционный депутат Гео Лерос выдвинул другого члена фракции ЕС Алексея Гончаренко, который сам выдвинул Лероса. Оба они регулярно критикуют политический курс Зеленского. Другим самовыдвиженцем на пост представителя Рады стал депутат парламента от партии «Голос» Ярослав Железняк.

7 октября за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

Офис президента Украины начал готовиться к отставке Разумкова в сентябре. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который президент Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Кроме того, Разумков критиковал закрытие оппозиционных изданий и телеканалов.