Выборы нового главы Верховной Рады перенесли

Выборы нового спикера Верховной Рады Украины перенесли на день. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает «Страна.ua».

Голосование состоится 8 октября. Фракция правящей партии «Слуга народа» выдвинула на пост главы Рады Руслана Стефанчука, ранее исполнявшего обязанности представителя президента в парламенте.

Кроме того, выдвинуты кандидатами члены фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, представитель партии «Голос» Ярослав Железняк и внефракционный депутат Гео Лерос.

Ранее за отставку спикера Дмитрия Разумкова проголосовали 284 депутата, из них 215 — из «Слуги народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний. На брифинге после отставки Разумков заявил, что не собирается на пенсию, и намекнул на возможное участие в президентских выборах.