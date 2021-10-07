Отправленный в отставку спикер Рады высказался о возможном увольнении Кличко

Отправленный в отставку спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал предположение о том, кто может быть ближайшим возможным кандидатом на увольнение после него. Об этом он высказался во время брифинга, пишет «Интерфакс-Украина».

По его мнению, следующим могут отправить в отставку главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий... Кличко — да, может быть следующим, но все-таки, при всем уважении к Виталию Владимировичу, он мэр города», — отметил Разумков.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку председателя парламента. За отставку спикера проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». После голосования Разумков заявил журналистам, что не собирается на пенсию, и намекнул на планы баллотироваться в президенты Украины.

С мая 2021 года украинские СМИ сообщали, у спикера Рады испортились отношения с главой республики Владимиром Зеленским. Журналисты отмечали, что украинский лидер увидел в Разумкове конкурента на предстоящих президентских выборах, а сам председатель парламента ждет момента, чтобы уйти в оппозицию.