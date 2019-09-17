Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады. Видеозапись опубликовал бывший депутат парламента Александр Онищенко на своей странице в Facebook.

На ролике запечатлен бывший украинский лидер, который сидит на заседании с закрытыми глазами. В какой-то момент политик приоткрывает глаза, но затем его веки вновь слипаются. «Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — написал Онищенко.

В сети посмеялись над кадрами со спящим Порошенко. «А вдруг война, а я уставший», — написал один из комментаторов. «Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом», — добавил другой. «Совсем старый стал», — отметил третий. «Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?» — спросил еще один пользователь.

Это не первый раз, когда Порошенко подвергается осмеянию в сети. В январе пользователи бурно отреагировали на снимок с Порошенко, на котором он позирует в пиджаке, заправленном в брюки. Часть комментаторов удивились тому, что жена не помогла политику справиться с ситуацией. Другие в шутку порадовались за Порошенко, отмечая, что штаны бывший президент страны не потерял. Некоторые юзеры в комментариях посоветовали политику в следующий раз заправить брюки в носки.

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