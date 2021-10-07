В партии Зеленского рассказали о кадровых перестановках после отставки Разумкова

В случае избрания на должность вице-спикера Верховной Рады за Александром Корниенко останется пост главы партии президента Украины «Слуга народа». Кадровые перестановки после отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова прокомментировал лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия в беседе с Vesti.ua.

Материалы по теме Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику? «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

Парламентарий отметил, что не претендует на данную должность. «Нет, я не хочу такого, мне достаточно, спасибо. Он [Корниенко] может совмещать эти две должности», — рассказал Арахамия.

Он также добавил, что некоторые депутаты, которые не проголосовали за отзыв Разумкова, вообще могут лишиться своих должностей. С каждым из них, подчеркнул Арахамия, будет проведен отдельный разговор.

7 октября за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

После этого депутаты фракции «Слуга народа» выдвинули на пост спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который за пару часов до этого был освобожден Владимиром Зеленским от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте. На должность первого вице-спикера был выдвинут зампред фракции «Слуги народа» Александр Корниенко. Голосование состоится в пятницу, 8 октября.

Офис президента Украины начал готовиться к отставке Разумкова в сентябре. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который президент Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Кроме того, Разумков критиковал закрытие оппозиционных изданий и телеканалов.

