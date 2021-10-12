Медведчук оценил необходимость переговоров Путина с Зеленским

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным необходимы Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины», — заявил политик.

По словам Медведчука, чем раньше власть одумается и найдет интерес для Украины и для людей, а он заключается в мирном сосуществовании, торговых отношениях и мире на Донбассе, тем лучше.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.