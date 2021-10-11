Новые обвинения против Медведчука связали с его несогласием с Зеленским

Украинские власти продолжают преследования оппозиционных политиков, о чем свидетельствуют новые обвинения в адрес главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Такое мнение выразила его адвокат Лариса Чередниченко в эфире телеканала «Первый независимый».

По ее словам, новые обвинения связаны с противоречиями между политиком и руководством страны. Адвокат, в частности, указала на то, что власти пытаются ограничить политическую активность Медведчука как лидера оппозиции, поскольку он не согласен с курсом президента Украины Владимира Зеленского на евроинтеграцию и членство в НАТО.

«Сейчас сторона обвинения будет требовать от суда избрать Виктору Владимировичу [Медведчуку] очередную меру пресечения, без учета того, что он и так находится под действием меры пресечения по более раннему делу», — отметила Чередниченко. Она пояснила, что данная мера пресечения будет действовать до 31 октября, поэтому власти страны решили открыть новое дело и вновь заточить политика в неволю.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.