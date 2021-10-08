В прокуратуре Украины объяснили решение не задерживать Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube-канале «Украина 24» объяснила, почему у правоохранителей не было оснований задерживать сразу лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

По ее словам, порядок процедуры предусмотрен Уголовным процессуальным кодексом, а правила одинаковы для всех. «Почему сегодня не задерживали по этому делу? Потому что это не предусмотрено законом. Все, что не предусмотрено законом для прокурора — преступление в прокурорской деятельности», — заявила она. Генпрокурор подчеркнула, Медведчук «все равно никуда не денется», в настоящее время он находится под домашним арестом. Также отмечается, что он уже получил подозрение, которое было направлено ему по почте.

Ранее Венедиктова сообщила, что украинская прокуратура будет требовать ареста Медведчука либо залога на сумму один миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей).

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Новые обвинения, предъявленные ему 8 октября, касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. Сам лидер ОПЗЖ считает, что уголовное дело против него носит политический характер.