Порошенко отверг обвинения в причастности к делу Медведчука

Бывший президент Украины Петр Порошенко отверг обвинения о причастности к уголовному делу против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность», передает РИА Новости.

«Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов», — сообщили там. По мнению соратников Порошенко, таким образом власть пытается «отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе».

8 октября Медведчуку предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. По версии следствия, он в сговоре с высшими должностными лицами Украины создал препятствия для закупки угля из ЮАР и организовал схему поставок с неподконтрольных территорий Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов пообещал, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность к этому Петра Порошенко и бывшего руководителя Национального банка Валерии Гонтаревой.