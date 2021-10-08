Глава СБУ пообещал «отработать» причастность Порошенко к делу Медведчука

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов пообещал, что в рамках расследования нового уголовного дела против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность экс-президента Петра Порошенко и бывшего руководителя Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов, — сказал Баканов. — С учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет».

8 октября Медведчуку предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах.

По версии следствия, Медведчук в сговоре с высшими должностными лицами Украины создал препятствия для закупки угля из ЮАР и организовал схему поставок с неподконтрольных территорий Донбасса.

СБУ опубликовала аудиозаписи, на которых, как утверждается, зафиксированы телефонные разговоры Медведчука, в том числе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В этих разговорах упоминаются Порошенко и Гонтарева.

Украинская прокуратура будет требовать ареста либо залога на сумму один миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей), пояснила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Сам лидер ОПЗЖ считает, что уголовное дело против него носит политический характер.