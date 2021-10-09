На Украине выразили уверенность в оправдании Медведчука

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин выразил уверенность в том, что председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука оправдают. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Кузьмин напомнил, что в 2015 году Медведчук занимался гуманитарными вопросами на Донбассе по приказу Валентина Наливайченко, который тогда занимал пост главы Службы безопасности Украины (СБУ). Он также указал на то, что нынешний председатель СБУ Иван Баканов «за это сажает в тюрьму».

«Короче говоря, чтобы всем окончательно был понятен абсурд этого всего, я хочу сказать следующее: никогда Медведчука за это в тюрьму не посадят, он будет оправдан», — подчеркнул депутат. По его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «однозначно, безоговорочно» примет решение в пользу Медведчука. «Этот весь бред, это все сумасшествие закончится, больные люди отправляться лечиться в психиатрические клиники, они покинут властные кабинеты и займут достойное или необходимое для них место», — заключил Кузьмин.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Новые обвинения, предъявленные ему 8 октября, касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. Сам лидер ОПЗЖ считает, что уголовное дело против него носит политический характер.