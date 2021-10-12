Медведчук прокомментировал решение суда Киева о домашнем аресте

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал решение суда Киева отправить его под домашний арест по делу об импорте угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил после судебного заседания во вторник, 12 октября, что не удовлетворен решением, его цитирует РИА Новости.

По его словам, обвинения «фактически высосаны из пальца», а в зале суда не было представлено доказательств.

«Поэтому я считаю это незаконными политическими репрессиями. В данном случае вряд ли можно рассчитывать на суд, если указания суду дают из офиса президента, если власть заинтересована на ровном месте найти те или иные уголовные обвинения, причем абсолютно бездоказательно и абсурдно», — сказал он.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).