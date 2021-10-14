На Украине рассказали о «серьезном экономическом шторме»

Генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил в эфире телеканала «НАШ», что страна попала в тяжелую экономическую ситуацию, в которой с одной стороны имеется газовая проблема, а с другой — угольная, что создает видимый конфликт между центральной и местной властями.

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«В этом году мы попали в такой серьезный шторм, где с одной стороны газовая проблема, а с другой стороны — угольная. Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть между центральной и местной властью, решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон», — сказал Мартыненко.

Отмечается, что в ряде областей Украины начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа.

Ранее народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко призвал готовиться к тому, что Украине вскоре придется просить электроэнергию у Белоруссии. По словам политика, чтобы предотвратить отключения, необходимо будет вводить графики и ограничения. Он предположил, что Киеву придется начать «тяжелые» переговоры о поставках электроэнергии с Минском в январе.