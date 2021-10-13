На Украине заявили об «убийственных» для промышленных предприятий ценах на газ

Повышение цен на газ может стать причиной остановки промышленных предприятий на Украине. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Федерацией работодателей Украины.

Были опрошены 100 компаний — потребителей газа в стране. Они отметили, что начали получать предложения о приобретении голубого топлива по цене выше 2,1 тысячи долларов (151 тысяча рублей) за тысячу кубометров. Это в семь раз выше, чем стоимость в январе. «Результаты опроса показали, что в октябре 2021 года из-за цены на газ убыточными станут 91 процент опрошенных компаний», — заявили специалисты. В ноябре количество таких предприятий может достигнуть 96 процентов, прогнозируют аналитики.

«Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности», — подчеркнули в федерации. При этом почти половина компаний-респондентов (49 процентов) признались, что могут закрыть производство или уменьшить его объем. В большинстве фирм допускают остановку деятельности в декабре текущего года.

Кроме того, украинские бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.