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Планы Украины решить проблему с газом назвали «выстрелом себе в ногу»

Аналитик Сергей Фурса посчитал, что действия Киева приведут к еще большему дефициту газа
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Фото: РИА Новости

Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса оценил планы Киева решить проблему с газом и назвал их «выстрелом себе же в ногу». Его слова приводит РИА Новости.

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Эксперт указал, что украинские власти собираются обязать местных производителей продавать газ по государственным ценам, а они в несколько раз ниже рыночных. Аналитик считает, что подобная мера приведет к еще большему дефициту. «Использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка — это выстрел самим себе в ногу», — констатировал Фурса, оценивая действия властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что пока не стоит беспокоиться начет газа: запасов в стране пока достаточно. По его словам, без вмешательства властей цена на газ для простых граждан составляла бы не 8 гривен за 1 кубометр, а как минимум 50 гривен.

С критикой действующей власти выступил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. Он уверен, что из-за несвоевременной покупки газа страна потеряла порядка 5 миллиардов долларов. «Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов, его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов», — подсчитал он. Яценюк уверен, что действующую власть в стране необходимо привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое. Как сказал председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, а в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.

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