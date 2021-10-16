Украина подсчитала потери от несвоевременной покупки газа

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оценил потери, которые страна понесла от несвоевременной закупки газа. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-глава правительства считает, что речь идет по крайней мере о 5 миллиардах долларов. Столько же, по словам Яценюка, в год тратится на оборону. «Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов, его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов», — подсчитал он. Яценюк уверен, что действующую власть в стране необходимо привлечь к ответственности.

В свою очередь председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко объяснил, почему Украина не закупила дополнительные кубометры газа перед отопительным сезоном. Он пояснил, что, вступив в должность, он был вынужден остановить продажу украинского газа для промышленности, поскольку ситуация могла стать катастрофической для страны.

Экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев говорил, что власти совершили большую ошибку, не купив газ летом по более низкой цене. «Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», — указал Коболев. Он считает, что Киев должен перестать импортировать газ в Европу, потому что только так страна сумеет выйти из энергетического кризиса.

Ранее стало известно, что суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое. Как сказал председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, а в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.